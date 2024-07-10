حزب الله: المسيرات الانقضاضية كسرت شوكة العدو الإسرائيلي

بيروت - (د ب أ)

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني، نبيل قاووق، اليوم الأربعاء، أن "مسيرات المقاومة الانقضاضية كسرت شوكة العدو الإسرائيلي، وباتت عنوان انكسار التفوّق الإسرائيلي".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن قاووق قوله، إنه خلال إحياء المجلس العاشورائي، "انقض عدداً من هذه المسيرات بالأمس على أهم وأعلى مرصد استراتيجي وأكثره تحصيناً على امتداد الكيان، وكان هذا المرصد هدفاً سهلاً لتلك المسيرات، وشاهد العالم أن إسرائيل عاجزة عن حماية أهم مراصدها، فكيف تحمي ما هو أقل حماية".

وأشار إلى أن "المقاومة تزداد تسلحًا وقوة سياسية وشعبية أثناء الحرب، والعدو يزداد ضعفاً ووهناً"، لافتا إلى أن "حزب الله أثبت قدرته على تدمير القبة الحديدية التي لا تحمي نفسها وبحاجة لمن يحميها، وباتت إسرائيل تطلب الحماية من أمريكا، وهذا إنما هو إنجاز تاريخي واستراتيجي للمقاومة، لأنها جعلت العدو بلا مظلة وبلا أمن وبلا ثقة بجيشه".

وختم قاووق قائلا إن "العدو الإسرائيلي يهدد وهو متعب ومرتعب من كابوس المواجهة مع "حزب الله"، والمقاومة من موقع الاقتدار لم تتفاجأ بهذه التهديدات، وليست جديدة عليها، ولكنها تتعاطى معها بجدية، ولذلك استعدت وأعدت العدة بشرياً وتسليحاً كمّاً ونوعاً للدفاع والهجوم، وهي جاهزة في أي مواجهة تُفرض عليها، لتصنع نكبة كبرى وتاريخية واستراتيجية للعدو الإسرائيلي".