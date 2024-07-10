الجيش الصومالي يدمر أوكارا لحركة الشباب جنوب غرب البلاد

مقديشو - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، اليوم الأربعاء، نجاحها في تدمير قواعد "مليشيات الخوارج" بمحافظة شبيلى السفلى في جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية ( صونا)، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الملازم أبو بكر معلم قوله إن "العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني استهدفت فلول مليشيات الخوارج في مدينتي أوديغلي وبريري ومناطق أخرى مجاور لهم".

ودعا المتحدث سكان محافظة شبيلى السفلى إلى التعاون والعمل مع الجيش الوطني للقضاء على العناصر الإرهابية الرافضة للسلام والاستقرار والتي تعيق التقدم والازدهار.

وكانت القوات المسلحة الصومالية أعلنت ، أمس الثلاثاء ، مقتل عدد كبير من عناصر حركة الشباب وذلك في منطقة " كام جرون" التابعة لمحافظة جوبا السفلى.

ووفق الوكالة الصومالية ، "أسفرت العملية التي نفذها الجيش الوطني عن تدمير مواقع تابعة لمليشيات الخوارج الإرهابية، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة كبدت العدو الإرهابي خسائر فادحة في عدد من المناطق التي استعادت السيطرة عليها بعد انطلاق عمليات عسكرية موسعة ضد مليشيات الشباب التي تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وترويع المواطنين".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم .