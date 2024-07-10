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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بمعاقبة كافة المتورطين في أحداث 7 أكتوبر

01:49 م الأربعاء 10 يوليو 2024

يوآف جالانت

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تل أبيب - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، في جلسة للكنيست أن "النظام الأمني بأكمله، مصمم على إحالة أي شخص عمل ضد مواطني إسرائيل، إلى العدالة، سواء كان إرهابيا معلنا أو مدنيا، شارك في هذا العمل البشع من القتل، خلال أحداث السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف الوزير "ليس أمام هؤلاء الأشخاص سوى خيارين: السجن أو المقبرة"، وذلك حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع الوزير "لا يتعلق الأمر بمعركة أو حرب- إنه يتعلق بأسوأ إذلال للإنسان..سوف ننتهي من الحكم عليهم".

يشار إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية وجماعات أخرى في 7 أكتوبر الماضي على مستوطنات غلاف غزة، قتل 1200 شخص وتم أخذ 250 آخرين كأسرى في قطاع غزة.

وتعتقد إسرائيل أن حوالي 120 أسير لا يزالون داخل القطاع ، ولكن ربما لم يعد الكثير منهم على قيد الحياة في الوقت الراهن.

يوآف جالانت تل أبيب وزير الدفاع الإسرائيلي
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