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جيش الاحتلال يلقي منشورات على أهالي مدينة غزة تطالبهم بالنزوح إلى الجنوب

01:06 م الأربعاء 10 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشورات، على الفلسطينيين في مدينة غزة شمالي القطاع تطالبهم بالإخلاء الفوري لمنازلهم والتوجه جنوبًا وسط القطاع، وذلك حسبما أفادت "هيئة البث الإسرائيلية".

وسبق أن طالب جيش الاحتلال أهالي مناطق تل الهواء والدرج والرمال والصبرة بالنزوح إلى مدينة دير البلح وسط الاجتماع قبيل البدء بعملية عسكرية في المناطق المذكورة.

وتأتي توجيهات الاحتلال بالنزوح في غالبية الأوقات قبيل البدء في عملية عسكرية برية موسعة على المنطقة.

وفي أوقات كثيرة استهدفت قوات الاحتلال النازحين الفلسطينيين أثناء عبورهم من الممرات المصنفة "آمنة" أو لدى الوصول إلى تلك المناطق الآمنة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة النزوح إلى الجنوب الفلسطينيين طوفان الأقصى
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