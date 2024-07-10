الأردن يدين استهداف الاحتلال لمدرسة العودة في خان يونس

عمان - (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بـ "أشد العبارات"، استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة العودة في منطقة عبسان في خانيونس، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصًا وإصابة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن المملكة ترفض "استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية".

وجدد دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لـ "اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين".

وأوضح المتحدث أن "غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددا على أن "هذه السياسة المنهجية تستمر في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".