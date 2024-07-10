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BBC

مقتل 13 شخصًا بينهم أطفال إثر انزلاق سيارتهم بحفرة في واد بباكستان

12:23 م الأربعاء 10 يوليو 2024

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نيلوم - (د ب أ)

لقي 13 شخصا حتفهم، عندما انزلقت سيارة جيب، كانت تقلهم من على طريق سريع وسقطت في حفرة، في وادي "نيلوم" الباكستاني.

وذكر مسؤولون في مركز الشرطة أنه من بين الضحايا الـ13، أربع نساء وثلاثة أطفال، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وتابع المسؤولون أنه تم إرسال فريق إنقاذ على الفور إلى موقع الحادث، فور علمهم بالحادث.

وأشارت تفاصيل حول الحادث إلى أن بعض السكان المحليين أصيبوا أيضا في الحادث المروري.

ونقل عمال الإغاثة جثث الضحايا إلى مشرحة الموتى للبدء في إجراءات الطب الشرعي، والمصابين إلى مستشفى قريب لتلقي المساعدة الطبية.

باكستان نيلوم حفرة
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