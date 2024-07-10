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بتهمة احتجاز النساء.. الحكم بالإعدام على زوجة زعيم تنظيم داعش

11:57 ص الأربعاء 10 يوليه 2024

محاكمة تعبيرية

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بغداد - (د ب أ)

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، قرارا بإعدام زعيم تنظيم داعش زوجة أبو بكر البغدادي بـ"جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية واحتجاز النساء الأيزيديات في منزلها".

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان صحفي اليوم، إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي على خلفية قيامها باحتجاز النساء الأيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وذكر المجلس أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون الناجيات الأيزيديات".

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