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قوات الاحتلال تستولي على الأسمدة الزراعية في مدن الضفة الغربية

10:59 ص الأربعاء 10 يوليو 2024

قوات الاحتلال الأسرائيلي

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رام الله - ( د ب أ )

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بالاستيلاء على أسمدة زراعية في مدن الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن المصادر قولها إن دوريات الاحتلال اقتحمت عددا من المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الزراعية في مدينة طولكرم وتفتيشها واستولت على الأسمدة الزراعية.

ووفق المصادر، "استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على أسمدة زراعية في بلدة سردا شمال رام الله ، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال اقتحم مشتلا زراعيا في البلدة، واستولى على الأسمدة".

قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله الضفة الغربية
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