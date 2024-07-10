قادة حلف الناتو يناقشون دعم أوكرانيا في القمة بواشنطن

واشنطن - (د ب أ)

يلتقي قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن، اليوم الأربعاء، لمناقشة دعم التحالف لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وتأتي المحادثات عقب مراسم جرت أمس الثلاثاء، للاحتفال بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف العسكري عقب الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة.

ومن المتوقع، أن يناقش القادة خطة أمين عام الحلف المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج لتقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 40 مليار يورو في 2025. ويدعم أعضاء الناتو أوكرانيا منذ انطلاق الغزو الروسي الشامل على أراضيها في فبراير 2022.

ووفقا لستولتنبرج، يتعين على قادة الناتو أن يؤكدوا لروسيا أنها لا تستطيع الانتصار في حربها ضد أوكرانيا بانتظار تراجع الدعم الغربي. ولكن التعهد الذي تبلغ قيمته 40 مليار يورو يشكل تعديلا من التزام مالي متعدد السنوات لأوكرانيا. وسوف يراجع الحلف المساعدة العسكرية مجددا العام المقبل، ومن المحتمل خفض الحزمة أكثر.

وافتتح الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة الناتو أمس الثلاثاء، بإعلان أن حلفاء الناتو سوف يقدمون المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

ويأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يحضر القمة، أن يوضح اجتماع قادة دول الناتو (32 دولة)، فرص أوكرانيا في الانضمام للحلف العسكري الغربي.