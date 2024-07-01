روسيا تسقط العديد من الأهداف المعادية في سيفاستوبول

روسيا تسقط العديد من الأهداف المعادية في سيفاستوبو

موسكو- (د ب أ)

أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، اليوم الاثنين، بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة، وتم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب.

وكتب رازفوجاييف في قناته على تطبيق "تلجرام": "الدفاع الجوي يعمل في سيفاستوبول، وتم وضع جميع الخدمات في حالة تأهب"، وفقا لوكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.

ووفقا للحاكم، فإن "شظايا الأهداف التي تم إسقاطها خلال الهجوم على سيفاستوبول سقطت في المنطقة الساحلية ومنطقة بالاكلافا ويجري توضيح المعلومات حول الأضرار".

ونتيجة لعمليات الرصد من أنظمة الدفاع الجوي الروسية تم إسقاط 4 أهداف جوية في منطقة بالاكلافا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدتي نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما أعلنت إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، عبر تطبيق "تليجرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، في بيان عبر تطبيق تليجرام، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".

وأضاف بوجوماز "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات مسيرة، سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتين فوق منطقة كاراتشيفسكي".

وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.

وفي سياق متصل، قال حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فكونتاكتي)، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما بنحو 40 طائرة مسيرة على منطقة بيلجورود الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أضاف جلادكوف أن " نحو 40 طائرة مسيرة شنت هجمات على منطقة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال الحاكم إن القوات الأوكرانية قصفت مستوطنات في أنحاء المنطقة 10 مرات أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف جلادكوف أنه جرى تدمير خمسة منازل بالكامل في منطقة بيلجورود نتيجة الهجمات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.