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نتنياهو: إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء خطأ جسيم

08:47 م الإثنين 01 يوليو 2024

دمار مستشفى الشفاء غزة

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وكالات

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء خطأ جسيم وفشل أخلاقي وهذا القرار اتخذ دون علم المستوى السياسي.

وفي وقت سابق اليوم، تبادل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجهاز الشاباك الاتهامات بسبب الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 شهور من احتجازه.

وفور انتشار خبر الإفراج عن الطبيب أبو سلمية مع 50 أسيرا غزيا، قال بن غفير إن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء وعشرات الغزيين الآخرين إهمال أمني.

بنيامين نتنياهو مستشفى الشفاء مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية
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