غارات إسرائيلية تستهدف عددا من من المناطق جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، على بلدتي " كفركلا " و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم حرج بلدة "كفركلا" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان مرتين متتاليتين، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم حرج بلدة "كفركلا" الجنوبية بالقذائف الفوسفورية مما تسبب باندلاع النيران في المكان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على منزل في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة بليدا الجنوبية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الأحد ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 388 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.