جيش الاحتلال يبدأ تهجير السكان من شرق خان يونس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تهجير السكان من منطقة شرق خان يونس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من المنطقة نحو غلاف غزة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.