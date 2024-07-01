إعلان

BBC

جيش الاحتلال يبدأ تهجير السكان من شرق خان يونس

07:26 م الإثنين 01 يوليه 2024

خان يونس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تهجير السكان من منطقة شرق خان يونس بعد إطلاق نحو 20 صاروخا من المنطقة نحو غلاف غزة.
كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعم أن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن انخرطت في جهود حثيثة مع مصر وقطر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكية، أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.

خان يونس تهجير السكان غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غارات إسرائيلية تستهدف عددا من من المناطق جنوب لبنان

إعلان

إعلان

* مهرجان العلمين الجديدة يخصص 60٪ من أرباح المهرجان لصالح "أهلنا في فلسطين"
* هل تتجه الحكومة لإلغاء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة؟.. مصدر يوضح
* تأكيدًا لمصراوي.. مترو الانفاق ينفي سحب جميع القطارات المكيفة