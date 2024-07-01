بن غفير: لن ينعم المعتقلين الفلسطينيين بظروف جيدة ما دام هناك أسرى في غزة



(وكالات)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إن الخلافات القائمة في الوقت الحالي مع جهاز الأمن العام "الشاباك" بشأن قضية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ليس متعلقًا بمسألة بوجود أماكن فارغة في السجن أم لا.

وأضاف الوزير اليميني المتطرف، أن جهاز الشاباك يحاول تحسين ظروف سجن من أسماهم بـ "المخربين"، مؤكدًا أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وأفاد بن غفير، أن الأسرى الفلسطينيين لن ينعموا بظروف جيدة ما دام هناك أسرى إسرائيليين محتجزين في غزة.

وكان بن غفير، قد طالب بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، عقب قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة.