فوز ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة في موريتانيا بنسبة 12 ,56%

نواكشوط- (د ب أ)

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا، اليوم الإثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بالانتخابات الرئاسية، التي جرت أول أمس السبت، بنسبة 12 ,56 % من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر اللجنة في نواكشوط، إن المرشح المعارض والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد حل ثانيا بحصوله على نسبة 10 ,22 % من الأصوات.

ووفق رئيس اللجنة، احتل مرشح حزب تواصل المعارض ذو التوجه الإسلامي حمادي ولد سيد المختار المرتبة الثالثة بنسبة 76 ,12 %.