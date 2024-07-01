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فوز ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة في موريتانيا بنسبة 12 ,56%

05:03 م الإثنين 01 يوليه 2024

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

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نواكشوط- (د ب أ)

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا، اليوم الإثنين، فوز الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بالانتخابات الرئاسية، التي جرت أول أمس السبت، بنسبة 12 ,56 % من الأصوات.

وقال رئيس اللجنة الداه ولد عبد الجليل، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر اللجنة في نواكشوط، إن المرشح المعارض والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد حل ثانيا بحصوله على نسبة 10 ,22 % من الأصوات.

ووفق رئيس اللجنة، احتل مرشح حزب تواصل المعارض ذو التوجه الإسلامي حمادي ولد سيد المختار المرتبة الثالثة بنسبة 76 ,12 %.

محمد ولد الشيخ الغزواني موريتانيا انتخابات الرئاسة في موريتانيا نواكشوط
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