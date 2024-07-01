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سموتريتش: الحكم العسكري وحده بغزة سيتيح احتلال القطاع

04:51 م الإثنين 01 يوليو 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن الحكم العسكري وحده في غزة سيتيح احتلال القطاع والسيطرة عليه ويمنع عودة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأضاف أنه مع كل دولة تعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية سنقيم مستوطنة يهودية جديدة.

وفيما سبق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 37 ألفًا و900 شخص جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على جميع أنحاء القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

بتسلئيل سموتريتش غزة حركة المقاومة الإسلامية حماس
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