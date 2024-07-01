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جانتس: على حزب الله أن يقرر ما إذا كان إيرانيًا أم لبنانيًا

04:31 م الإثنين 01 يوليو 2024

بيني جانتس

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(وكالات)

قال زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الاثنين، إن لبنان سيدفع الثمن "غاليًا" في حال استمرت التوترات الحالية على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وهدد جانتس، حزب الله اللبناني بدفع نتيجة أخطائه، مطالبًا إياه أن يقرر ما إذا كان "لبنانيا أم إيرانيًا".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان في ظل تبادل الرشقات الصاروخية بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إلا أن وتيرة تلك الهجمات تصاعدت مؤخرًا ما يزيد التخوفات من اندلاع حرب تجر أطرافًا أخرى.

ودعت عدة دول بينها دول عربية مواطنيها بمغادرة لبنان، وسط تخوفات من اندلاع حرب قريبة.

بيني جانتس حزب الله لبنان إسرائيل
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