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وسائل إعلام: قوات الدعم السريع تسيطر على كامل سنجة

04:19 م الإثنين 01 يوليو 2024

قوات الدعم السريع

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الخرطوم - (د ب أ)

أكملت قوات الدعم السريع، اليوم الاثنين، سيطرتها على كامل مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوبي شرق السودان.

ووفق موقع "سودان تربيون" سيطرت قوات الدعم السريع، أول أمس السبت، على مدينة سنجة بعد تحريك قواتها من مناطق جبل موية عبر الطرق الترابية.

وأشارت إلى أن "القوة استلمت قاعدة الجيش في سنجة ومقر الحكومة المحلية، وبدأ عناصرها في ارتكاب انتهاكات بينها نهب ممتلكات السكان وترويعهم".

وأدى انتقال المعارك نحو سنجة إلى فرار جماعي لسكان عدد من مناطق ولاية سنار نحو القضارف الواقعة في شرق السودان.

وقالت مصادر لـ "سودان تربيون" إن "قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على كامل مدينة سنجة بعد أن تمكنت اليوم من السيطرة على مقر اللواء 67 مشاة التابع للجيش السوداني".

ويتبع اللواء 67 مشاة للفرقة 17 التي استلمها الدعم السريع يوم السبت الماضي، ويقع جنوب سنجة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت كذلك على مدخل جسر النيل الأزرق الرابط بين مدينة سنجة ومناطق شرق سنار، وسط أنباء عن تمددها شرقاً نحو محلية الدندر في الحدود مع ولاية القضارف.

وبثت منصات تابعة لقوات الدعم السريع عددا من مقاطع الفيديو أظهرت التواجد الكثيف لقواتها في أنحاء واسعة من سنجة.

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله قال، أمس الأحد، إن القوات المسلحة ما تزال تقاتل الدعم السريع في عاصمة ولاية سنار، ونوه بأنها متمسكة بمواقعها في المدينة.

قوات الدعم السريع الخرطوم مدينة سنجة السودان
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