مصلحة السجون الإسرائيلية: الجيش والشاباك أصدرا قرار الإفراج عن أبو سلمية

(وكالات)

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية صدر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" ولم يكن بسبب امتلاء السجون.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، أن قرار الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين جاء بسبب اكتظاظ السجون الإسرائيلية بالأسرى الفلسطينيين.

وأضاف جهاز الأمن العام، أنه حذر منذ وقت طويل من مخاطر امتلاء السجون الإسرائيلية بالمعتقلين الفلسطينيين الذين تم أسرهم من قطاع غزة.

وأثار قرار الإفراج عن أبو سلمية موجة من الاستياء بين المسؤولين الإسرائيليين، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين على رأسهم أبو سلمية.