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الشاباك: قرار الإفراج عن أبو سليمة جاء بسبب امتلاء المعتقلات

02:36 م الإثنين 01 يوليو 2024

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(وكالات)

قال جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة جاء بسبب امتلاء السجون الإسرائيلية بالمعتقلين الفلسطينيين.

وأفاد الشاباك، أنه حذر لوقت طويل من مخاطر اكتظاظ السجون الإسرائيلية بالمعتقلين الفلسطينيين، مشيرًا إلى تأثير صعوبة الأوضاع على الظروف الإنسانية المحيطة بالسجناء.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد طالب بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، عقب إطلاق سراح أبو سليمة، قائلًا إن القرار يشير إلى إهمال أمني لدى مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

واستمرت مدة اعتقال أبو سليمة في السجون الإسرائيلية أكثر من 7 أشهر، قال أبو سليمة عنها إنه تعرض فيها للتعذيب بشكل شبه يومي دون توجيه اتهامات لله.

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