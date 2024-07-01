عدد الشهداء في غزة يقترب من 38 ألفا

غزة - (د ب ا)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و900 شهيد و87 ألفا و60 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و91 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 269 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".