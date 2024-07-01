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المياه غمرت المباني.. فيضانات بشرق جمهورية التشيك بسبب هطول الأمطار الغزيرة

02:07 م الإثنين 01 يوليه 2024

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براغ - (د ب أ)

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات بشرق جمهورية التشيك، بحسب ما ذكرته خدمات الطوارئ اليوم الاثنين.

وقالت خدمات الطوارئ إنه قد تم تلقي أكثر من 300 استدعاء في زلين وحدها، وهي مدينة صناعية تقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرق براغ بالقرب من الحدود مع سلوفاكيا، حيث تم استخدام المضخات لتصريف المياه من الأقبية والطوابق الأرضية، ورفع الأشجار التي سقطت على الطرق.

وفي قرية سازوفيتش الواقعة غرب زلين، ارتفع منسوب المياه في الشوارع لما يصل إلى متر واحد. وتطلب الامر نقل عشرة الأشخاص من منازلهم التي غمرتها المياه إلى بر الأمان.

وفي قرية راكوفا الواقعة شمال زلين، غمرت المياه أكثر من 40 مبنى، تشمل مكاتب البلدية والمدرسة. وقُدر حجم الأضرار بملايين اليورو.

فيضانات جمهورية التشيك الأمطار خدمات الطوارئ
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