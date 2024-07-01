برلمانية أوروبية: أصوات الشباب عامل حاسم في الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

باريس - (د ب أ)

قالت السياسية الألمانية والخبيرة في الشؤون الفرنسية، فرانتسيسكا برانتنر، إن أصوات الشباب قد تكون هي العامل الحاسم في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

وأضافت برانتنر، وهي نائبة في البرلمان الألماني (البوندستاج) ونائب عضو في الجمعية البرلمانية الفرنسية- الألمانية، في مقابلة مع إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية، اليوم الاثنين، إن الكثيرين يشعرون بخيبة أمل تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت برانتنر إن الأمر يتوقف الآن على ما إذا كان الشباب الذين صوتوا لصالح تحالف اليسار في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، التي أجريت أمس الأحد، ما زالوا مستعدين لدعم مرشح من تحالف ماكرون.

وأضافت برانتنر "أعتقد أن إحدى القضايا الكبرى التي ستطرح الأحد المقبل هي ما إذا كانت التعبئة ستنجح هنا أم لا".

وتقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وحلفاؤه بحصوله على نسبة تتراوح بين 33% و2ر34 % من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وجاء تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي (معا) في المركز الثالث بنسبة تتراوح بين 7ر20 % و22%، خلف تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بنسبة تتراوح بين 1ر28 % و1ر29.