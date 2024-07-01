"خطأ أخلاقي".. جانتس يعلق على قرار إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء

(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، قوله إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت خطأ أخلاقيا وعمليا باتخاذ قرار إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وطالب جانتس وهو عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية السابق، بإقالة متخذ قرار الإفراج عن أبو سلمية، قائلًا إن متخذ القرار "يفتقر للحكمة".

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي سراح مدير مجمع الشفاء وعشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة، في وقت سابق اليوم في خطوة أثارت استياء عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وبلغت مدة اعتقال أبو سلمية داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 7 أشهر عقب اعتقاله في نوفمبر الماضي أثناء اقتحام مجمع الشفاء الطبي.