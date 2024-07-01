فيديو متداول لكلاب ضالة تنهش جثمان طفل في غزة

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كلابًا ضالة تنهش في جسد طفل فلسطيني ملقى على الأرض، فيما يبدو أنه أحد شوارع غزة.

عفوا إذا غدت العروبةَ نعجةً...وأكل أهاليها الكرام كلاب

ذبح الصهاينة اللئام أسودها...بمباركة حكامها الأذناب



مشهد قاسي للغاية لكلاب تأكل جثة شاب فلسطيني قتل بدماء باردة من جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة

سيظل هذا المشهد لعنة تطارد حكام العرب العملاء#غزه_تُباد #GazaGenocide pic.twitter.com/uZiz2Ciapg — سالم ربيح (@SalemRopp) June 30, 2024

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و877 شهيدًا و86 ألفا و969 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.