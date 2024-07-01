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فيديو متداول لكلاب ضالة تنهش جثمان طفل في غزة

12:30 م الإثنين 01 يوليو 2024

الكلاب الضالة

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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر كلابًا ضالة تنهش في جسد طفل فلسطيني ملقى على الأرض، فيما يبدو أنه أحد شوارع غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و877 شهيدًا و86 ألفا و969 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كلاب ضالة شوارع غزة وزارة الصحة الفلسطينية كلاب تنهش طفل في غزة
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