إعلان

BBC

بعد الإفراج عن أبو سلمية.. وزير إسرائيلي يطالب بقيادة أمنية جديدة

11:55 ص الإثنين 01 يوليو 2024

محمد أبو سلمية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الاثنين، على قرار إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، قائلًا إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة.

وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أصدر بيانًا قال فيه، إنه لم تكن هناك معرفة سابقة، بأنه سيتم الإفراج عن أبو سليمة وعدد من الأسرى الآخرين، وذلك حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بإقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، واصفًا خطوة الإفراج عن أبو سلمية وعشرات الأسرى الفلسطينيين بـ "الإهمال الأمني".

محمد أبو سلمية الإفراج عن أبو سلمية مجمع الشفاء الطبي إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استعدادات لنزاع مسلح كبير.. رئيس صربيا: لا توجد فرصة لتجنب الصراع العالمي

إعلان

إعلان

* رسميا.. عودة العمل بتخفيف أحمال الكهرباء ساعتين فقط من اليوم
* مصدر رسمي: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لهذا السبب -تفاصيل