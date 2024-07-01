بعد الإفراج عن أبو سلمية.. وزير إسرائيلي يطالب بقيادة أمنية جديدة

(وكالات)

علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الاثنين، على قرار إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، قائلًا إن إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة.

وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أصدر بيانًا قال فيه، إنه لم تكن هناك معرفة سابقة، بأنه سيتم الإفراج عن أبو سليمة وعدد من الأسرى الآخرين، وذلك حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بإقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، واصفًا خطوة الإفراج عن أبو سلمية وعشرات الأسرى الفلسطينيين بـ "الإهمال الأمني".