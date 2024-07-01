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غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

11:48 ص الإثنين 01 يوليه 2024

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت - (د ب أ)

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عددا من المناطق في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على منزل في بلدة البياضة في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة بليدا الجنوبية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين، على بلدة كفركلا في جنوب لبنان، الأولى على حي الظهور والثانية على حي المسيل في البلدة.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت أحد المنازل في الحارة الشرقية لبلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الأحد ثلاثة من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 388 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة. وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.

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