سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

سول - (د ب أ)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين غير محددين، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة بالبلاد قولها إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين من جانجيون، جنوب مقاطعة هوانجهاي.

وتابعت يونهاب أن أحد الصواريخ حلق لمسافة 600 كيلو متر، في حين أن الثاني حلق لمسافة 120 كيلومترا.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي حذرت فيه كوريا الشمالية من انها ستتخذ إجراءات مضادة ضد التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، في بيان إن كوريا الشمالية "ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالح الدولة والسلام في المنطقة من خلال إجراءات مضادة هجومية وساحقة".

يشار إلى أن بيونج يانج تتهم واشنطن وسول بانتظام بالتحضير لهجوم عليها من خلال تدريباتهما العسكرية، وهو الأمر الذي تنفيه الدولتان.

وتصاعدت التوترات مرة أخرى في شبه الجزيرة الكورية خلال الأشهر الأخيرة.

وتخضع كوريا الشمالية المعزولة إلى حد كبير، تحت حكم كيم جونج أون، لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ.

وعلى الرغم من العقوبات، تعمل كوريا الشمالية منذ سنوات على تطوير الصواريخ، وخاصة الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.

وزعمت كوريا الشمالية يوم الخميس أنها اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على حمل رؤوس حربية متعددة، على الرغم من رفض كوريا الجنوبية لهذه التصريحات باعتبارها خادعة ومبالغ فيها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أنه تم إجراء اختبار ناجح لـ"تكنولوجيا جديدة مهمة". لكن متحدثا باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قال للصحفيين في سول إن الصاروخ الذي تم اختباره وأطلقته كوريا الشمالية في اليوم السابق انفجر في المرحلة المبكرة من الإطلاق.