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وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نكن نعرف بقرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء

11:02 ص الإثنين 01 يوليو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إنه لم تكن هناك معرفة سابقة، بقرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد طالب بإقالة رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار وإرساله إلى منزله عقب قرار الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين على رأسهم محمد أبو سلمية، واصفًا قرار الإفراج عنهم بـ "الإهمال الأمني".

وفي وقت سابق اليوم، تم إطلاق سراح محمد أبو سلمية وعدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم توقيفهم في قطاع غزة.

وجاء قرار الإفراج عن أبو سلمية عقب بقائه داخل المعتقلات الإسرائيلية لأكثر من 7 أشهر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل مجمع الشفاء يوآف جالانت
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