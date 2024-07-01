عقب اعتقاله لأكثر من 7 أشهر.. الإفراج عن مدير مجمع الشفاء بغزة

(وكالات)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عقب اعتقال دام لأكثر من 7 أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال أبو سليمة في نوفمبر الماضي، عقب إجلاء الأطقم الطبية بشكل قسري من مجمع الشفاء الطبي خلال اقتحامه ومحاصرته.

وخلال كلمته عقب الإفراج عنه، قال أبو سليمة، إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مأساوية وصعبة للغاية على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين بداخلها، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرار حاسم من قبل المقاومة الفلسطينية من أجل حرية الأسرى.

