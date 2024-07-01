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BBC

عقب اعتقاله لأكثر من 7 أشهر.. الإفراج عن مدير مجمع الشفاء بغزة

10:27 ص الإثنين 01 يوليه 2024

محمد أبو سلمية

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(وكالات)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عقب اعتقال دام لأكثر من 7 أشهر.

واعتقلت سلطات الاحتلال أبو سليمة في نوفمبر الماضي، عقب إجلاء الأطقم الطبية بشكل قسري من مجمع الشفاء الطبي خلال اقتحامه ومحاصرته.

وخلال كلمته عقب الإفراج عنه، قال أبو سليمة، إن الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي مأساوية وصعبة للغاية على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين بداخلها، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرار حاسم من قبل المقاومة الفلسطينية من أجل حرية الأسرى.

محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء بغزة الاحتلال الإسرائيلي إجلاء الأطقم الطبية
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