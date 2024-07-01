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الجيش الأمريكي: تدمير 3 زوارق مُسيرة للحوثيين بالبحر الأحمر

03:25 ص الإثنين 01 يوليه 2024

تدمير زورق

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، تدمير 3 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب منشور صادر عن القيادة المركزية عبر منصة x: "في الـ24 ساعة الماضية، أجرت قوات القيادة المركزية الأمريكية اشتباكًا للدفاع عن النفس، حيث دمرت 3 زوارق مُسيرة سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر".

وأوضحت أن الزوارق المُسيرة التابعة للحوثيين، تمثل تهديدًا وشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وجرى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمنًا.

وأكدت أن هذا السلوك المستمر من قبل الحوثيين، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

تدمير 3 زوارق وارق مفخخة لجيش الأمريكي لبحر الأحمر
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