إعلان

BBC

الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده

12:21 ص الإثنين 01 يوليه 2024

الرئيس الكيني ويليام روتو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيروبي - (د ب أ)

دافع الرئيس الكيني ويليام روتو عن قراره بنشر الجيش لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء بلاده خلال الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن مقتل 24 شخصا على الأقل.

وقال روتو في اجتماع مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام الكينية بثه التلفزيون اليوم الأحد "أعني، ما الخيار الذي كان أمامي.. يداي ليستا ملطخة بالدماء".

وكان متظاهرون قد اقتحموا الجمعية الوطنية (البرلمان) يوم الثلاثاء الماضي بعد موافقة المشرعين على مشروع قانون للضرائب مثير للجدل، وكان الرئيس قد وصف في البداية هذا الإجراء بأنه خيانة، وقال إنه سينشر الجيش لمنع المزيد من العنف، قبل أن يسحب دعمه للتشريع.

وقال الرئيس إن الشرطة الكينية بذلت قصارى جهدها، مضيفا أن إدارته ستحقق في استخدام قوات الشرطة للرصاص الحي ضد المتظاهرين، وأوضح أن الجيش سيظل في الشوارع كملاذ أخير.

وأضاف روتو "لا أريد أن أكون الرئيس الذي أخذ البلاد في الاتجاه الخطأ".

ويوم الخميس الماضي، وافقت محكمة في كينيا على قرار بإرسال قوات من الجيش لدعم للشرطة التي عجزت عن السيطرة على الاحتجاجات في البلاد.

الرئيس الكيني ويليام روتو الرئيس الكيني نيروبي الشرطة الكينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين بدرجات الحرارة
* مصر تدخل موسوعة جينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية -(صور)
* المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية.. التنمية المحلية تكشف التفاصيل والاستثناءات