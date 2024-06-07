ألمانيا: العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية في مطار فرانكفورت

فرانكفورت (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية أن عمال لبناء عثروا اليوم الجمعة، على قنبلة تعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية في مطار فرانكفورت.

وقالت الشرطة إن القنبلة فسفورية وتم اكتشافها أثناء أعمال البناء.

يشار إلى أن القنابل الحارقة التي تحتوي على الفسفور الأبيض استخدمت على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر تفجير القنبلة بطريقة خاضعة للرقابة عصر أو مساء اليوم الجمعة.

وتم مسبقا إقامة طوق بلغ نصف قطره نحو 1000 متر حول موقع العثور على القنبلة.

وقال متحدث إنه لم تتأثر الحركة الجوية ولا السير على الطرق المحيطة بالمطار حتى الآن، كما أنه لم يتم إجراء أي عمليات إجلاء.