الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا

جنيف- (د ب أ)

أثار الهجوم الإسرائيلي على مبنى مدرسة تشغلها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة للقضاء على مقاتلي حماس، انتقادات شديدة اللهجة وجدلا دوليا محتدما.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في جنيف اليوم الجمعة، إن القانون الإنساني الدولي "يحظر شن هجمات سيكون الفقدان العرضي المتوقع في الأرواح المدنية، وإصابة المدنيين، وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية أو مزيجا مما سبق مفرطا بالنسبة للمزايا العسكرية الملموسة والمباشرة التي سيتم تحقيقها من هذا الهجوم المعين".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه يجب على أطراف الصراع أن تتخذ كل الإجراءات الاحترازية لتفادي أو تقليل خسارة الأرواح البشرية أو إصابة المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية.

وقال مسعفون فلسطينيون وحركة حماس أمس الخميس إن العشرات من المدنيين قتلوا في غارة إسرائيلية على المدرسة التابعة للأونروا في وسط غزة. وهو الأمر الذي تنفيه إسرائيل.