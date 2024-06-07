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وزير الخارجية السوداني: روسيا من الدول التي ستشارك في إعادة إعمار السودان

04:15 م الجمعة 07 يونيو 2024

وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي

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موسكو- (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي، أن روسيا من الدول التي من المرجح أن تشارك في إعادة إعمار بلاده وإتاحة الفرص لها كاملة، متوقعا أن يكون للشركات الروسية دور كبير في هذه العملية.

وحول الصراع العسكري الدائر في السودان، قال الوزير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2024، "إن الجيش السوداني يحمي الشرعية من الجماعات المتمردة"، معربا عن ثقته في "أن هذه الحرب لن تمتد لأكثر من 4 أو 6 أشهر، وسيتم بعدها إزالة قوات الدعم السريع التي وصفها بـ"الورم السرطاني".

وتابع: "هناك توجه رسمي لإعادة إعمار السودان وإزالة آثار الحرب، على أن يتم فتح الباب لمشاركة الدول التي كان لها موقف مساند للجيش ولبقاء السودان".

وشدد الوزير السوداني على أن روسيا من الدول التي من المزمع فتح لها باب المشاركة في إعادة إعمار السودان وإتاحة الفرص لها كاملة، متوقعا أن يكون للشركات الروسية دور كبير في إعادة الإعمار، خاصة وأن السودان بلد غني بموارده الطبيعية سواء بالمعادن أو الثروات الحيوانية.

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