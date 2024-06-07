إعلام عبري: نتنياهو التقى جانتس سعيا للإبقاء على حكومة الطوارئ

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس الأربعاء سعيا للإبقاء على حكومة الطوارئ ويبدو أن محاولته فشلت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يقدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غدا السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.

ولفتت هيئة البث إلى أن نتنياهو قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ جانتس تهديده بالاستقالة.