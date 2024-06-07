إعلان

BBC

إعلام عبري: نتنياهو التقى جانتس سعيا للإبقاء على حكومة الطوارئ

03:48 م الجمعة 07 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو وبيني جانتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس الأربعاء سعيا للإبقاء على حكومة الطوارئ ويبدو أن محاولته فشلت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يقدم استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية غدا السبت، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة.

ولفتت هيئة البث إلى أن نتنياهو قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ جانتس تهديده بالاستقالة.

بنيامين نتنياهو بيني جانتس نتنياهو يلتقى جانتس حكومة الطوارئ الإسرائيلية الحرب على قطاع غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سي إن إن: نتنياهو ربما يعتقد أن بوسعه الإفلات من ضغوط واشنطن

إعلان

إعلان

حقيقة زيادة رسوم استخراج شهادات الميلاد
* موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ومدينة تسجل 49.6 درجة - تغطية خاصة
انخفاض 5 درجات.. "الأرصاد": تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد