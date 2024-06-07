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نيوزيلندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

03:39 م الجمعة 07 يونيو 2024

وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز

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وكالات

أعلن وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز استئناف بلاده تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتقديم دفعة سنوية "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة".

وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية، البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا)، بأنّها توظّف أكثر من 400 ممن تصفهم بالإرهابين في غزة، من بينهم 12 موظفا تؤكّد تل أبيب أنهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس عليها في السابع من أكتوبر الماضي.

ودفعت هذه الاتهامات بعدد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية، رغم أنّ بعضا من هذه الدول عاد ليستأنف تمويلها.

وزير خارجية نيوزيلندا ونستون بيترز تمويل الأونروا
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