قطر: لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

الدوحة- (د ب أ)

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، "إنه لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة حماس، على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن الحركة أفادت بأنها مازالت تدرس المقترح.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات حاليا.

وتتوسط قطر والولايات المتحدة ومصر بين إسرائيل وحركة حماس منذ عدة أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

واكتسبت جهود الوساطة زخما جديدا بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب المستمرة في غزة منذ شهور.