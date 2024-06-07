أمريكا تطالب إسرائيل بـ"الشفافية الكاملة" في أعقاب الغارة على مدرسة تابعة للأونروا في غزة

واشنطن- (د ب أ)

طالبت الولايات المتحدة بإجراء تحقيق في الغارة الإسرائيلية المميتة على مبنى مدرسة تشغلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وسط قطاع غزة وأبلغت إسرائيل بأنها يجب أن تتمتع بـ"الشفافية الكاملة ".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الخميس أنه حتى لو كان الجيش الإسرائيلي يقصد استهداف مسلحين لحماس، فإن الإدعاءات بمقتل أطفال في الغارة " يظهر بأن أمرا خاطئا حدث".

وتابع ميلر أنه من حق إسرائيل استهداف مقاتلي حماس في حين أنه شدد أيضا على وجوب تقليل إلحاق الأضرار بالمدنيين واتخاذ كل الخطوات الممكنة للقيام بذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير بأن 14 طفلا قتلوا في الغارة، موضحًا "إذا كان دقيقا أن 14 طفلا استشهدوا، فهم ليسوا إرهابيين، هذه هي جميع الحقائق التي تحتاج إلى التحقق منها، وهذا ما نريد أن نراه".

ووفقا للأونروا فإن مبنى المدرسة في مخيم النصيرات للاجئين يستخدم كملجأ طوارئ.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة التي تديرها حماس إن مالا يقل عن 30 شخصا قتلوا في هجوم ليل الأربعاء وأن معظم المدنيين كانوا من النساء والأطفال. وفي وقت لاحق قالت حماس إن 40 شخصا استشهدوا جراء الهجوم.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات.