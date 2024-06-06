نتنياهو: إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة

وكالات

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخوض معركة صعبة على جبهات عدة، مشيرا إلى أنه يثق بالجنود والقادة والقوات الإسرائيلية في ضمان أمن إسرائيل.

كان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت إسرائيل بالأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة بلبنان.

وأضاف الموقع عن مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن تل أبيب قدمت خيارات لتوسيع القتال بينها غزو بري للبنان لإبعاد قوة الرضوان.

تابع المسؤول، أن حرب مع حزب الله أو عملية محدودة بلبنان سيكون لها تأثير كبير على إسرائيل.