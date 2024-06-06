محمد الهندي: نريد أن نتأكد من تحقق وقف إطلاق النار

وكالات

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إنه يجب أن يكون هناك وضوح بأن إسرائيل ستوقف إطلاق النار نهائيا.

وأضاف الهندي، أنا نريد التأكد بشكل لا لبس فيه من تحقق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، موضحا أن هناك اتفاق كامل بين فصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وتابع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أنه مطلوب النص بشكل واضح على عدم عودة إسرائيل إلى الحرب بعد تنفيذ وقف إطلاق النار.