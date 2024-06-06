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محمد الهندي: نريد أن نتأكد من تحقق وقف إطلاق النار

07:57 م الخميس 06 يونيو 2024

محمد الهندي

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وكالات

قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إنه يجب أن يكون هناك وضوح بأن إسرائيل ستوقف إطلاق النار نهائيا.

وأضاف الهندي، أنا نريد التأكد بشكل لا لبس فيه من تحقق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، موضحا أن هناك اتفاق كامل بين فصائل المقاومة الفلسطينية على ضرورة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وتابع نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أنه مطلوب النص بشكل واضح على عدم عودة إسرائيل إلى الحرب بعد تنفيذ وقف إطلاق النار.

محمد الهندي حركة الجهاد الإسلامي وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيلي من غزة طوفان الأقصى
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