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إنقاذ أكثر من 500 مهاجر قبالة جزر الكناري الإسبانية

07:01 م الخميس 06 يونيو 2024

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مدريد- (د ب أ)

قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية، اليوم الخميس، إنه تم إنقاذ مئات من المهاجرين كانوا يتعرضون لظروف صعبة قبالة جزر الكناري في غضون ساعات قليلة.

وقالت جمعية السلامة والإنقاذ البحري إن فرقا عملت طوال الليل على رعاية إجمالي 516 مهاجرا كانوا على متن خمسة قوارب، وكان من بين الركاب أطفال صغار وحديثو الولادة، وجاء معظمهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وتم نقل المهاجرين، وبعضهم في حالة حرجة، إلى جزر تينيريفي وجران كناريا وإل هييرو في المحيط الأطلسي.

وأبلغ الركاب رجال الإنقاذ أن ما بين 10 إلى 12 شخصا لقوا حتفهم على متن أحد القوارب خلال الرحلة، وتم إلقاء جثثهم في البحر.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية محلية، منها صحيفة لا بروفينسيا، أن امرأة وضعت مولودا أثناء وجودها على متن القارب.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن نحو 21 ألف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 136٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جزر الكناري إسبانيا إنقاذ أكثر من 500 مهاجر وزارة الداخلية الإسبانية
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