إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع إصابات جراء غارة إسرئيلية، على جنوب لبنان، اليوم الخميس.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أغارت ، صباح اليوم، على ساحة بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، واستهدفت دراجة نارية بصاروخ موجه حيث أفيد عن وقوع إصابات".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس وفجر اليوم على بلدات "العديسة" و" صديقين" وبيت_ياحون"و" وادي_جيلو" و "عدشيت" ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله" .

وألقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى قضاء "صور" والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الجنوبية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.