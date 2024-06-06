الأونروا: عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات يتراوح بين 35 و45

غزة - (ا ف ب)

قالت جولييت توما مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لرويترز الخميس إن عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات في قطاع غزة يتراوح بين 35 و45 لكنها أضافت أن الأعداد لا يمكن تأكيدها في تلك المرحلة.

وكان مستشفى في قطاع غزة أعلن في وقت سابق الخميس ارتفاع عدد شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة إلى 37 شهيدًا.

وأكد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح استقبال "37 شهيدا" جراء الغارة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن طائراته نفذت ضربة جوية "دقيقة ومميتة" على مدرسة تابعة للأونروا في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة قال إنها تؤوي "مجمعا لحماس".