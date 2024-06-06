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هنية: ندير المفاوضات على أساس وقف العدوان الشامل على غزة

11:08 ص الخميس 06 يونيو 2024

إسماعيل هنية

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(وكالات)

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن حركة حماس وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق يكون أساسه وقف العدوان على قطاع غزة بشكل دائم والانسحاب الكامل وتبادل الأسرى.

وأكد هنية، أن حركة حماس تدير المفاوضات الجارية بناء على تمسكها بالموقف المذكور "الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".

وأضاف هنية، انتهاكات المستوطنين الأخيرة في القدس، تشير إلى أن "القدس هي محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يهدأ حتى رحيل الاحتلال من أرضه.

إسماعيل هنية حركة المقاومة الإسلامية حماس غزة فلسطين طوفان الأقصي
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