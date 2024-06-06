مقتل 4 أشخاص جراء اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في التشيك

براغ - (د ب أ)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عشرات آخرون عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه شرق العاصمة التشيكية براغ، حسبما قالت متحدثة باسم خدمة الإنقاذ للتلفزيون الحكومي في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء السكك الحديدية إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع خلال الليل، مضيفا أن بعضهم حالتهم بجروح خطيرة.

وتم نشر أعداد كبيرة من رجال الإطفاء والمسعفين والأطباء بالإضافة إلى مروحية إنقاذ واحدة على الأقل في موقع الحادث، حوالي 100 كيلومتر شرق براغ.

وأظهرت صور أن العربة الواقعة خلف قاطرة قطار الركاب مباشرة قد خرجت عن مسارها وتضررت بشدة.

والقطار المتضرر عبارة عن قطار ليلي سريع تديره شركة السكك الحديدية الخاصة "ريجيو جيت" وكان في طريقه من براغ إلى كوسيتش في سلوفاكيا.

وتوجه وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان ووزير النقل مارتن كوبكا لتفقد موقع الحادث، حسبما ذكر راكوسان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.