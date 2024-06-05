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إيران تعلن القبض على جاسوس يعمل لحساب الموساد الإسرائيلي

10:59 م الأربعاء 05 يونيو 2024

وزارة الأمن الإيرانية

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أردبيل (إيران) - (د ب أ)

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اعتقال جاسوس يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في محافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان "إن هذا الجاسوس كان على اتصال عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع قادة رفيعي المستوى بجهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، وكان يجمع المعلومات ونقلها للجهاز"، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشارت إلى أن هذا الجاسوس، كان ملاحقا من قبل وزارة الأمن ويتنقل بين محافظات عديدة من أجل التخفي وبالتالي مغادرة البلاد، لكنه وقع في قبضة القوات الأمنية فور وصوله إلى محافظة أردبيل.

ومع القبض على هذا الجاسوس، وهو من أهالي إحدى المحافظات الجنوبية في إيران، تم شطب حسابه الإلكتروني والبيانات المتعلقة به من قبل جهاز المخابرات الإسرائيلي.

كانت السلطات القضائية في إيران قد قضت في يناير الماضي بإعدام أربعة أشخاص من الأقلية الكردية لإدانتهم بتهم بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في التخطيط لهجوم على مصنع لوزارة الدفاع في مدينة أصفهان.

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