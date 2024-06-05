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BBC

بريطانيا.. رئيس حزب العمال يتهم سوناك بتعمد الكذب عليه بشأن زيادة الضرائب

10:53 م الأربعاء 05 يونيو 2024

رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر

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لندن - (د ب أ)

اتهم رئيس حزب العمال كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بـ "تعمد الكذب" بعدما استغل أول مناظرة تلفزيونية في حملة الانتخابات بالمملكة المتحدة ليزعم أن منافسه الذي يتصدر استطلاعات الرأي يعتزم زيادة الضرائب حال الفوز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ستارمر في رد على سؤال من بلومبرج: "لجأ (سوناك) إلى الكذب، والكذب المتعمد، ولا أقول ذلك باستخفاف، في الوقت الذي ندخل فيه الانتخابات، تظهر أهمية الشخصية".

واندلع خلاف طويل على خلفية خطط الضرائب ليصبح خلافا شاملا بين حزب العمال والمحافظين، عندما استغل سوناك المناظرة التي عرضتها شركة "آي تي في" التلفزيونية ليشدد في مسار حملته أن ستارمر سيزيد الضرائب إذا تولى رئاسة الوزراء، بمتوسط 2000 جنيه استرليني لكل أسرة، ورفض ستارمر هذا الزعم باعتباره "هراء".

كير ستارمر ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا حزب العمال البريطاني
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