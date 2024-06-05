ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية يعلن تقديم استقالته

مصراوي- وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن ممثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية أهارون باراك قدم استقالته من محكمة العدل الدولية في لاهاي لأسباب شخصية.

ودافع أهارون باراك ممثل إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية عن الاحتلال في لاهاي، في دعوى جنوب إفريقيا.

وُلد أهارون باراك عام 1936 في ليتوانيا، ونجا لاحقًا من المحرقة النازية قبل أن يهاجر إلى فلسطين عام 1947.

درس باراك القانون، وشغل مناصب قانونية واستشارية عديدة في إسرائيل، بحسب "وزارة القضاء الإسرائيلية".

وشارك باراك الذي أصبح مستشارًا قانونيًا للحكومة الإسرائيلية عام 1975، بصفته عضوًا في فريق التفاوض الإسرائيلي مع مصر في كامب ديفيد عام 1978. وفي العام نفسه أصبح قاضيًا في المحكمة العليا الإسرائيلية.