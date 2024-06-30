ماكرون يدعو لتشكيل ائتلاف ضد اليمين المتطرف بالجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

باريس - (د ب أ)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى تشكيل ائتلاف واسع ضد حزب التجمع الوطني القومي اليميني المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحقق تحالف ماكرون الذي ينتمي إلى تيار الوسط نتيجة مخيبة للآمال حيث احتل المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي جرت على مستوى البلاد، متخلفا عن حزب الجبهة الوطنية وتحالف الجبهة الوطنية الجديدة اليساري.

وقال ماكرون، اليوم الأحد، فور نشر التوقعات الأولية إن الوقت قد حان لتشكيل ائتلاف واسع ديمقراطي وجمهوري بشكل واضح لمعارضة حزب مارين لوبان.

ولن يتقرر عدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل في الجمعية الوطنية إلا في انتخابات الإعادة في 7 يوليو.

وغالباً ما يتم تشكيل تحالفات محلية في فرنسا قبل الجولة الثانية من التصويت، وهو ما يمكن أن يغير نتيجة الانتخابات.

ويأمل ماكرون على الأرجح أن تتمكن القوى اليسارية ومعسكر الوسط من منع الشعبويين اليمينيين من تحقيق فوز ساحق في جولة الإعادة.

وقال ماكرون أيضا إن نسبة المشاركة المرتفعة للناخبين كانت دليلا على مدى أهمية هذا التصويت بالنسبة للفرنسيين ورغبة الناخبين لجعل الوضع السياسي واضحا.

ووفقاً للتوقعات، تراوحت نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات بين 65.8% و67%، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة الإقبال في الانتخابات العامة الأخيرة قبل عامين.